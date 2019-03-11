Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от ныне действующего главы Украинского государства Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов на пост президента Украины.

"Президент - преступник, президент отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно, и поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и идти снимать с себя иммунитет, и отвечать перед законом", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она подчеркнула, что если этого не произойдет, то новый президент привлечет к уголовной ответственности и П.Порошенко за коррупцию на деньгах армии, и его коррупционное окружение.