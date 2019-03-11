В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая бы изучила факты подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты, лидера ВО "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко.

"Наша фракция требует создания временной следственной комиссии, которая изучит факты подкупа избирателей "пирамидами" Тимошенко, механизмы отмывания денег сомнительного происхождения через избирательный фонд Юлии Тимошенко, и попытки ее соратников за деньги избавиться от одного из оппонентов избирательной гонки", - заявил глава фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.