Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Шоумен Владимир Зеленский, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко лидируют в президентской гонке, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, на вопрос, за кого из кандидатов вы проголосуете на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, 17,1% всех опрошенных ответили, что намерены голосовать за В.Зеленского, 11,9% - за Ю.Тимошенко, 10,7% - за П.Порошенко.

В первую пятерку симпатий опрошенных также вошли лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 6,8% всех опрошенных, и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко - 6,5% .

Опрос был проведен 1-7 марта 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%.