Политика

11:47 11.03.2019

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

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Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) поддерживает идею направления на Донбасс миротворческой миссии ООН и считает, что ее задачей должна быть реализация Минских договоренностей.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Констатировав, что в выполнении Минских договоренностей сейчас наблюдается "застой", Т.Гремингер сказал: "Если миротворческая операция поможет преодолеть тупик и реализовать Минские соглашения, я только буду за. ОБСЕ была организацией, которая очень позитивно отреагировала на эту идею". В этой связи собеседник агентства напомнил, что именно ОБСЕ выступила с идеей о совместной с ООН миссией, "совместной операции ООН-ОБСЕ".

"Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата, мандата. Я хотел бы подчеркнуть одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - Минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого. Боюсь, что пока нет аппетита для реализации Минска, мы также не сможем прийти к общему пониманию того, на что может быть похожа такая операция", - полагает Т.Гремингер.

При этом генсек заверил, что в ОБСЕ "все за и были бы рады внести свой вклад". "Но пока мы далеки от общего понимания. Если вы создадите общее понимание, это будет выполнимо", - считает собеседник агентства.

Теги: #минские_соглашения #донбасс #гремингер #обсе
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