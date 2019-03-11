Политика

10:16 11.03.2019

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

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Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

 Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от Конгресса включить в бюджет на следующий финансовый год, проект которого будет представлен в понедельник, $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщили СМИ.

На нынешний год Белый дом запрашивал $5,7 млрд, отказ Конгресса привел к 35-дневному шатдауну (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования). На этот раз лидеры демократов также намерены противодействовать планам президента, что может стать поводом для очередного обострения конфликта Белого дома с Конгрессом.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News заявил, что, по его мнению, проект строительства стены остается приоритетом для Д.Трампа.

В целом бюджетные проектировки Белого дома, пишет The Wall Street Journal, предполагают сокращение необоронных расходов на $2,7 трлн в ближайшие 10 лет, в том числе в 2020 г. - на 5% по сравнению с уровнем нынешнего года.

Проект бюджета исходит из сохранения высоких (около 3%) темпов экономического роста в США в течение ближайших 10 лет. Эти прогнозы превышают оценки независимых экономистов, которые исходят из высоких рисков замедления экономики уже в этом году.

Белый дом ожидает роста ВВП в этом году на 3,2%, в 2020 г. - на 3,1%, в 2021 г. - на 3,0%.

По расчетам экспертов, пишет Financial Times, это должно привести к сбалансированию бюджета к 2034 г.

Теги: #сша #трамп #мексика #стена
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