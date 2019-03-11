Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что аудит госконцерна "Укроборонпром" должна проводить одна из четырех известных иностранных аудиторских компаний.

"Аудит для того, чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы сделала одна из четырех всемирно-известных аудиторских компаний, другие – меньше уровень доверия", - сказал он в интервью, обнародованном в воскресенье вечером в программе "Факты тижня" на телеканале "ICTV".

П.Порошенко также отметил, что к ревизии работы "Укроборонпрома" будут привлечены также украинская правительственная аудиторская служба, Счетная палата "и любые другие органы, которые имеют право на проверку, будут привлечены для ревизии каждого контракта".

Как сообщалось, 6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов.

7 марта президент заявил, что аудит "Укроборонпрома" будет проведен до конца текущего года. "Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.

Глава Украинского государства отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее

По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру подбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

П.Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.