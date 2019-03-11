Политика

10:14 11.03.2019

Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

2 мин читать
Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что аудит госконцерна "Укроборонпром" должна проводить одна из четырех известных иностранных аудиторских компаний.

"Аудит для того, чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы сделала одна из четырех всемирно-известных аудиторских компаний, другие – меньше уровень доверия", - сказал он в интервью, обнародованном в воскресенье вечером в программе "Факты тижня" на телеканале "ICTV".

П.Порошенко также отметил, что к ревизии работы "Укроборонпрома" будут привлечены также украинская правительственная аудиторская служба, Счетная палата "и любые другие органы, которые имеют право на проверку, будут привлечены для ревизии каждого контракта".

Как сообщалось, 6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов.

7 марта президент заявил, что аудит "Укроборонпрома" будет проведен до конца текущего года. "Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.

Глава Украинского государства отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее

По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру подбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

П.Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.

Теги: #укроборонпром #аудит #порошенко #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 11.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

22:22 10.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

20:08 10.03.2019
Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

19:08 10.03.2019
Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

18:51 10.03.2019
Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

17:36 09.03.2019
Восстановление дороги Черкассы - Смела - Умань является приоритетом для Черкасской области - Порошенко

Восстановление дороги Черкассы - Смела - Умань является приоритетом для Черкасской области - Порошенко

17:04 09.03.2019
Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

16:30 09.03.2019
Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

16:00 09.03.2019
Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

14:48 09.03.2019
Активисты националистических сил у здания АП требуют привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в "Укроборонпроме"

Активисты националистических сил у здания АП требуют привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в "Укроборонпроме"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Парламентские выборы в Индии начнутся 11 апреля, станут самыми масштабными в истории человечества

Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА