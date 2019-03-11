Политика

01:33 11.03.2019

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

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Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Решение об уменьшении цены на газ для населения минимум вдвое будет одним из первых, которое примет новая власть и, как следствие, снизятся тарифы на тепло и на горячую воду, сообщила пресс-служба партии ВО "Батькивщина".

"Пересмотреть цену голубого топлива поможет решение Окружного административного суда Киева, признавшего повышение правительством в 2016 году стоимости газа необоснованным и незаконным", - отметила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина".

Ю.Тимошенко отметила, что потребности людей должны покрываться газом украинской добычи, а его стоимость должна составлять 3,50 грн, а не 8,55 грн.

"Мы взяли бухгалтерские документы государственной компании, которая добывает природный газ украинский. Мы посмотрели, что если взять добычу газа стоимость, транспортировки в дом людей, если взять налоги, нужно заплатить за добычу газа и 30% прибыли, чтобы отрасль развивалась, чтобы можно было добывать больше природного газа, цена на газ составляет 3,50 грн", - пояснила Ю.Тимошенко.

Также она заявила, что решение о снижении цены на газ будет принято в первые дни после победы ее команды на выборах.

Теги: #газ #тимошенко #украина #цены
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