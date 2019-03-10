Политика

12:35 10.03.2019

Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

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Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

Мадрид. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Акции поддержки прошли в Венесуэле как сторонников президента страны Николаса Мадуро, так и поддерживающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передают в воскресенье западные СМИ.

Н.Мадуро попросил своих сторонников выступить против "империализма".

"Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы", - написал Н.Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

Он заверил, что "каждая попытка имперской агрессии будет встречена решительным ответом со стороны патриотов, которые любят и отважно защищают нашу Родину".

В свою очередь Х.Гуайдо призвал сторонников идти маршем на Каракас. Во время выступления перед тысячами сторонников в Каракасе он сообщил, что планирует отправиться в поездку по стране, по завершении которой объявит дату марша. "Мы все придем в Каракас", - сказал он.

Лидер оппозиции отметил, что при необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство, "когда наступит время". Х.Гуайдо напомнил, что конституция страны разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за границей, а также "иностранцев - на территории страны".

Теги: #мадуро #венесуелла #гуайдо #марш
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