Политика

12:21 10.03.2019

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

1 мин читать
Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

"Верю в Украину. Тимошенко 2019" - под таким названием начала работать персональная интернет-страница одного из кандидатов в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко.

"Личный сайт кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании. Репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в пределах всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера "Батькивщины" общественными организациями и профессиональными союзами", - сообщает пресс-служба политика в воскресенье.

На сайте также представлены письменные обязательства председателя партии - перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь в случае победы на выборах президента Украины.

Отдельный раздел - полная программа действий нового президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс - концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

"Персональный сайт имеет целью не просто ознакомить пользователей сети Интернет с планами одного из самых рейтинговых выдвиженцев на высший в стране пост и ходом его предвыборной кампании. На нем можно узнать до сих пор неизвестные многим подробности профессионального пути самой популярной украинской женщины, интересные детали ее личной жизни", - говорится в информации.

Адрес сайта "Верю в Украину. Тимошенко 2019" – "https://tymoshenko2019.win/".

Теги: #тимошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 10.03.2019
В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

08:20 10.03.2019
В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

06:22 10.03.2019
На Херсонщине судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

На Херсонщине судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

17:57 09.03.2019
Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

17:04 09.03.2019
Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

12:40 08.03.2019
Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

08:26 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

08:25 08.03.2019
Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

08:15 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

07:56 08.03.2019
ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Порошенко вручил в Каневе премии имени Тараса Шевченко

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА