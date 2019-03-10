Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

"Верю в Украину. Тимошенко 2019" - под таким названием начала работать персональная интернет-страница одного из кандидатов в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко.

"Личный сайт кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании. Репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в пределах всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера "Батькивщины" общественными организациями и профессиональными союзами", - сообщает пресс-служба политика в воскресенье.

На сайте также представлены письменные обязательства председателя партии - перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь в случае победы на выборах президента Украины.

Отдельный раздел - полная программа действий нового президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс - концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

"Персональный сайт имеет целью не просто ознакомить пользователей сети Интернет с планами одного из самых рейтинговых выдвиженцев на высший в стране пост и ходом его предвыборной кампании. На нем можно узнать до сих пор неизвестные многим подробности профессионального пути самой популярной украинской женщины, интересные детали ее личной жизни", - говорится в информации.

Адрес сайта "Верю в Украину. Тимошенко 2019" – "https://tymoshenko2019.win/".