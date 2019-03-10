Политика

10:44 10.03.2019

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

1 мин читать
Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в годовщину аннексии Крыма отметила, что международное сообщество не должно об этом забывать.

"Не все дни достойны, чтобы их отмечать, ещё меньше таких, чтобы помнить. Сегодня 5 лет со дня незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно забывать об этом. Слава Украине", - написала она на своей странице в Твиттере в воскресенье.

Теги: #крым #украина #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 10.03.2019
После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

10:34 10.03.2019
Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

10:17 10.03.2019
На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

10:10 10.03.2019
На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

09:19 10.03.2019
В центре Львова ветер сорвал кровлю с жилого дома

В центре Львова ветер сорвал кровлю с жилого дома

08:34 10.03.2019
На Закарпатье задержана ОПГ занимавшаяся контрабандой наркотиков

На Закарпатье задержана ОПГ занимавшаяся контрабандой наркотиков

07:35 10.03.2019
В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

07:26 10.03.2019
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:33 10.03.2019
В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101" с мобильных операторов

В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101" с мобильных операторов

04:26 10.03.2019
В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Мадуро призывает сторонников к борьбе с "американским империализмом", а Гуайдо - к маршу на Каракас

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Порошенко вручил в Каневе премии имени Тараса Шевченко

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА