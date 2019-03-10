Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в годовщину аннексии Крыма отметила, что международное сообщество не должно об этом забывать.

"Не все дни достойны, чтобы их отмечать, ещё меньше таких, чтобы помнить. Сегодня 5 лет со дня незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно забывать об этом. Слава Украине", - написала она на своей странице в Твиттере в воскресенье.