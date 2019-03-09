Политика

17:04 09.03.2019

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

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Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сетует, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции – не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина (президент Российской Федерации Владимир Путин – ИФ), а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против – действует вопреки Конституции", - подчеркнул глава государства.

Теги: #ес #украина #конституция #нато #выборы #порошенко
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