Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заставит чиновников-коррупционеров вернуть в государственный бюджет все украденные средства.

"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.