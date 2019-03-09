Политика

16:30 09.03.2019

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

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Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заставит чиновников-коррупционеров вернуть в государственный бюджет все украденные средства.

"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.

Теги: #президент #порошенко
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