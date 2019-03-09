Политика

16:00 09.03.2019

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

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Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области в субботу.

Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал Украинское государство.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что Россия приостановила договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".

Теги: #ракета #порошенко #украина
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