Политика

13:00 09.03.2019

Порошенко вручил в Каневе премии имени Тараса Шевченко

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Порошенко вручил в Каневе премии имени Тараса Шевченко

Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко выдающимся украинским деятелям культуры и искусства.

«В этом году Национальную премию получают выдающиеся украинские художники, которые внесли большой вклад в украинское национальное возрождение, получили не одну блестящую победу на культурном фронте. Так, именно на фронте, потому что теперь язык, культура, искусство, образование, информация для нас также поле борьбы за единство, за ценности и смыслы нашей жизни, за счастливое будущее Украины », - сказал президент во время церемонии вручения премии в субботу на Тарасовой горе в Каневе Черкасской области.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2019 года присуждена режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм «Вулкан», публицисту Богдану Горыню за эссе-коллаж «Святослав Гординський на тлі доби» в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому Ивано-Франковского национального академического драмтеатра имени И. Франко за спектакли «Енеїда» И. Котляревского, «Вона - Земля» В. Стефаника, «НАМLЕТ» Шекспира, «Оскар і Рожева Пані» Э.-Э.Шмитта.

В числе лауреатов шевченковской премии - писательница Оксана Забужко за книгу «І знов я влізаю в танк ...», художник Василий Чебанык за проект «Графика украинского языка», художественный руководитель - главный дирижер заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейк за аудиозаписи произведений украинских композиторов для Фонда Украинского радио, концертные программы 2013 - 2018 годов.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко за 2019 год установлена в размере 200 тысяч гривен каждая.

В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814 – 1861).

Теги: #порошенко #премия #шевченко
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