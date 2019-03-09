Политика

12:33 09.03.2019

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

1 мин читать
Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

=Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял надежное место в жизни граждан, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил П. Порошенко во время церемонии награждения национальной премии им. Т.Шевченко в субботу в Каневе Черкасской области.

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место.

"И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил П.Порошенко.

По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции – "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814-1861).

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 07.03.2019
Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

19:55 07.03.2019
Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

19:19 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

19:08 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

14:36 07.03.2019
ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

13:11 07.03.2019
Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

12:59 07.03.2019
Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

10:26 07.03.2019
Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

08:25 07.03.2019
Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

23:01 06.03.2019
Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

ПОСЛЕДНЕЕ

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

В Польше замглаву МИД номинировали на претендента на пост посла в Украине

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой – Мэй

Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

Правительство Финляндии ушло в отставку из-за срыва социальных реформ

США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА