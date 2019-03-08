В Польше замглаву МИД номинировали на претендента на пост посла в Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий номинирован на должность посла Польши в Украине, сообщается в микроблоге МИД Польши в соцсети Twitter в пятницу.

"Глава МИД Яцек Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Б.Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что послом Польши в Украине вместо Яна Пекло может стать Б.Цихоцкий. Он также сообщил, что ходатайство об увольнении Я.Пекло подал Я.Чапутович и он "признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол".

А.Дуда отметил, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает "очень горячее время". По его словам, "Есть предложение, чтобы туда поехал Б.Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - объяснил глава Польского государства.

Издание "Европейская правда" сообщает, что Б.Цихоцький является историком по образованию, работал аналитиком в Центре восточных студий, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 гг был сотрудником посольства Польши в РФ, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года вновь работает в МИД Польши, где отвечает за восточную политику. Последовательно критикует агрессивную политику РФ и отстаивает территориальную целостность Украины, при этом является противником уступок Киеву в историческом споре.