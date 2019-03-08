Политика

18:09 08.03.2019

В Польше замглаву МИД номинировали на претендента на пост посла в Украине

2 мин читать

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий номинирован на должность посла Польши в Украине, сообщается в микроблоге МИД Польши в соцсети Twitter в пятницу.

"Глава МИД Яцек Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Б.Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что послом Польши в Украине вместо Яна Пекло может стать Б.Цихоцкий. Он также сообщил, что ходатайство об увольнении Я.Пекло подал Я.Чапутович и он "признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол".

А.Дуда отметил, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает "очень горячее время". По его словам, "Есть предложение, чтобы туда поехал Б.Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - объяснил глава Польского государства.

Издание "Европейская правда" сообщает, что Б.Цихоцький является историком по образованию, работал аналитиком в Центре восточных студий, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 гг был сотрудником посольства Польши в РФ, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года вновь работает в МИД Польши, где отвечает за восточную политику. Последовательно критикует агрессивную политику РФ и отстаивает территориальную целостность Украины, при этом является противником уступок Киеву в историческом споре.

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой – Мэй

Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

Правительство Финляндии ушло в отставку из-за срыва социальных реформ

США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

В Украине процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА