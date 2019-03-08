Политика

14:12 08.03.2019

Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

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Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что обдумывает перспективы отказа от союза его партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" с нынешними союзниками по Европарламенту и создания альянса с польской правящей консервативной партией "Право и справедливость".

"Очевидно, если мы хотим начать что-либо новое, тогда первым делом мы начнем переговоры с Польшей", - приводят слова В.Орбана западные СМИ.

Он пояснил, что, тем не менее, все еще предпочел бы вариант с реформированием общеевропейской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей партии Европарламента, в которую входит "Фидес - Венгерский гражданский союз". По его словам, в ЕНП необходимо усилить позиции сил, настроенных против иммиграции в ЕС.

В четверг в издании "Мадьяр Немзет", считающейся рупором возглавляемой В.Орбаном партии, вышла статья, в которой венгерского премьера призвали выйти из ЕНП и сформировать более радикальный альянс внутри Европарламента - с евроскептиками из Италии, Австрии и Польши.

СМИ напоминают, что Венгрия и Польша конфликтуют с центральными институтами ЕС по миграционному вопросу. Кроме этого, Будапешт и Варшава добиваются меньшей централизации ЕС, в котором страны-члены союза будут иметь больше полномочий.

Ранее лидер ЕНП Манфред Вебер, являющийся кандидатом на пост главы Еврокомиссии, выдвинул ультиматум В.Орбану, потребовав от него прекратить критику общеевропейских органов власти. В пятницу он также заявил, что В.Орбан сам будет решать, стоит ли его партии покидать ЕНП.

СМИ отмечают, что в ближайшее время В.Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обменяются официальными визитами.

Теги: #венгрия #европарламент #польша
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