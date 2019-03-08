Политика

12:40 08.03.2019

Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

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Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

 Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за более широкое присутствие украинских женщин в политике и общественной жизни страны.

"По моему убеждению, женщин должен быть больше везде. В политике, в системах управления, в представительских органах, в общественной работе", - говорится в приветствии Ю.Тимошенко по случаю 8 Марта, которое политик обнародовала на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Политик отметила, что как и у многих украинцев, у нее 8 Марта ассоциируется не с советским официозом, а прежде всего - с весной, обновлением, теплыми приветствиями и добрым настроением.

"В настоящее время празднику 8-го Марта и в Украине, и в мире придается новое значение и содержание. Этот день должен напоминать о правах женщин. И это правильно. Мы, женщины, имеем такие же права, как и мужчины! Но очень часто нагружаем себя лишь обязанностями", - констатировала Ю.Тимошенко.

По ее мнению, еще один лишний раз пожелать "нашим наилучшим в мире женщинам" весны, любви, красоты и счастья "точно не помешает".

"Весна обязательно победит!", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #женщины
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