Политика

09:43 08.03.2019

США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

2 мин читать
США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

США будут добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций, подтвердил на брифинге позицию Вашингтона высокопоставленный представитель американского госдепартамента на условиях анонимности.

Он отметил, что это понятие включает в себя ликвидацию всех ядерных боеголовок, расщепляющихся материалов и межконтинентальных баллистических ракет, а также замораживание на постоянной основе других программ по созданию оружия массового уничтожения.

При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне не рассматривают вопрос о частичном и поэтапном процессе, который предложила на саммите США-КНДР в Ханое северокорейская сторона.

Он отметил, что санкции остаются в силе, решение об их возможном ужесточении может принять только президент.

По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться от Пхеньяна объяснений, что означают восстановительные работы на космодроме в Сохэ, о чем ранее сообщали американские научно-исследовательские центры, основываясь на анализе фотоснимков со спутников.

Президент Дональд Трамп заявил в связи с этим, что он будет "очень разочарован", если эта информация подтвердится.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News повторил, что Вашингтон будет "очень разочарован", добавив, что США также располагают многими путями получения информации" и будет "внимательно изучать ситуацию".

Накануне он заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы.

"Мы изучаем вопрос об их усилении", - сказал он в эфире телеканала Fox News Business.

Дж.Болтон пояснил: "Думаю, президент Трамп совершенно четко заявил, что если они не захотят этого сделать, то они не смогут выйти из-под давления уже введенных мощных экономических санкций".

В то же время в интервью Fox News он сообщил, что Д.Трамп готов к возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент полностью готов к тому, чтобы поговорить вновь. Мы посмотрим, когда это может быть запланировано и как это организовать. Но, он думает, что вопрос заключается в готовности Северной Кореи рассмотреть общую картину", - заявил чиновник.

Теги: #госдеп #сша #денуклеаризация #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:50 08.03.2019
Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

22:53 07.03.2019
Экс-адвокат президента США подал в суд на Trump Organization

Экс-адвокат президента США подал в суд на Trump Organization

21:30 07.03.2019
В Госдепе США почтили память Гандзюк

В Госдепе США почтили память Гандзюк

16:39 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

13:28 07.03.2019
Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

13:21 07.03.2019
Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

12:48 07.03.2019
Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

12:32 07.03.2019
Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

12:13 07.03.2019
Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

10:11 07.03.2019
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

В Украине процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА