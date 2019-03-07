Политика

19:59 07.03.2019

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

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Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и заверяет, что все коррупционеры не смогут уклониться от ответственности.

В четверг вечером в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что закрытые производства по незаконному обогащению будут доведены до конца, П.Порошенко сказал: "Я не просто политик, президент страны. И в соответствии с законом и Конституцией я не могу и не буду комментировать решения любых судов, потому что это может восприниматься как давление на суд. Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие этого решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял".

Президент напомнил, что буквально через часы после решения КС он внес законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.

"Но ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", - обратил внимание П.Порошенко.

В этом контексте он призвал парламентариев безотлагательно рассмотреть и принять поданный им законопроект. "Именно поэтому я обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно безотлагательности рассмотрения указанного законопроекта – мы должны как можно быстрее вооружить правоохранительные органы включительно с антикоррупционными органами".

П.Порошенко также заверил, что решение Конституционного суда "никак не защитит коррупционеров".

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

4 марта спикер избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил, что П.Порошенко в ближайшее время обратится к руководству Верховной Рады с тем, чтобы парламентарии как можно быстрее приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс о незаконном обогащении.

Теги: #незаконное_обогащение #порошенко #рада
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