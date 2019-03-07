Политика

19:55 07.03.2019

Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

2 мин читать
Порошенко: Коррупция в Украине не имеет политической "крыши", убытки вследствие незаконных схем в ОПК будут возвращены в бюджет

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что у коррупции в Украине нет политической "крыши" и убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в бюджет.

"Сегодня после вчерашнего заседания (Совета национальной безопасности и обороны – ИФ) были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела. Я благодарю за такую реакцию на обращение президента. При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. А если он не виновен, то у общества не должно быть сомнений относительно объективности и непредвзятости проведения расследования", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в четверг вечером.

По его словам, вся информация изучалась правоохранительными органами на протяжении месяцев. "Перед предъявлением подозрения была сделана попытка сделать скандал. Почему это опасно? Потому что речь идет о попытке подорвать доверие к армии, к государству, оборонному комплексу", - сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в данном случае речь не идет о том, что в стране нет коррупции. "Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша". И я подчеркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность", - заявил П.Порошенко.

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, о чем сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Теги: #оценка #порошенко #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 07.03.2019
Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

19:19 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

19:15 07.03.2019
НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

19:08 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

14:36 07.03.2019
ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

13:49 07.03.2019
Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

13:11 07.03.2019
Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

12:59 07.03.2019
Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

10:26 07.03.2019
Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

08:25 07.03.2019
Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула

Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА