Политика

19:50 07.03.2019

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

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Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в течение недели должен предоставить президенту предложения, которые лягут в основу законопроекта, касающегося прозрачности государственного оборонного заказа, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Необходимо изменить состав государственного оборонного заказа. Поставлено задание до понедельника всем министерствам, участникам, членам СНБО подать свои предложения для разработки законопроекта и в течение недели секретарь СНБО Турчинов должен подать мне предложения, которые я подпишу и внесу как субъект законодательной инициативы, определив этот законопроект как неотложный", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам вечером в четверг.

Он подчеркнул необходимость безотлагательно обеспечить прозрачность гособоронзаказа. "Это будет новация, это будет изучен полностью международный опыт, будут доступны, будут обнародованы не только объемы контрактов, но и цены и все должны быть уверены, что нет никакой закрытой информации там, где не страдают государственные интересы", - сказал он.

По словам глава Украинского государства, открытость информации будет способствовать доверию общества и свидетельствовать о борьбе с коррупцией. "Все должны быть уверены, что мы решительно с этой коррупцией боремся и у нас не абсолютно исключений для этого", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #президент #снбо #прозрачность #заказ
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