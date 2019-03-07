Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию заявление от отказе баллотироваться на пост президента Украины, сообщила Гражданская сеть "Опора".

"Он выразил свою поддержку другому кандидату на пост главы государства – Анатолию Гриценко", - говорится в сообщении "Опоры" на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Д.Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата А.Гриценко, но указал, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

2 марта Д.Гнап призвал делегатов съезда партии поддержать единого кандидата на пост главы государства - А.Гриценко.

В свою очередь, съезд партии "Сила людей" принял решение отозвать кандидата Д.Гнапа. Вместе с тем партия не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.