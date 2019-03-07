Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко к действующему главе государства, кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК и его адвокат Руслан Чернолуцкий, на заседании в четверг суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о признании предвыборной агитацией информации в виде 74 фотографий о рабочей поездке П.Порошенко 2 марта в Одесскую область, размещенную на официальном сайте президента.

Соответственно, суд отказал истцу и в том, чтобы обязать П.Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда.

Р.Чернолуцкий отметил, что на это решение будет подана апелляция в Верховный суд.