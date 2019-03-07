В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

Сообщение со стороны руководства Министерства внутренних дел Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов о причастности Службы безопасности Украины к прослушиванию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации для дискредитации украинской спецслужбы, говорится в официальном заявлении СБУ, опубликованном на сайте спецслужбы в четверг.

Кроме того, в СБУ заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий. "Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По указанному факту 6 марта текущего года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство", - говорится в заявлении.

В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядка я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично удостовериться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют ни одного отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщалось, 4 марта полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса В.Зеленского на ул.Белорусской в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты рассказал на крыше жилого дома. Информация о находке была передана в органы прокуратуры и СБУ, зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений райуправления полиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки. Член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что "эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре, она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ".

В свою очередь, в СБУ заявили, что проводили оперативно-технические мероприятия по ул.Белорусская, 26 в Киеве, но они никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением, подчеркнув, что по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. По информации спецслужбы, все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией.