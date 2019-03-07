Политика

16:39 07.03.2019

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

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Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обсудил с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом важность прозрачности и демократичности предстоящих президентских выборов

"7 марта состоялась встреча с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. На встрече также присутствовала посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович. Участники обсудили, в частности, важность прозрачности и демократичности предстоящих выборов главы государства", - сообщает "Команда Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Как отмечается, В.Зеленский рассказал Д.Хейлу о ходе предвыборной кампании, в которой сейчас фиксируются нарушения. "В частности, сам Владимир Зеленский недавно столкнулся с давлением – у его офиса обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая принадлежит Службе безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Кандидат в президенты также проинформировал заместителя госсекретаря США о том, чем будет заниматься, если выиграет выборы. "Среди главных задач: победа над коррупцией, которая достигается, в частности, через максимальное содействие антикоррупционным органам и открытость власти", - сказано в сообщении команды В.Зеленского.

Теги: #хейл #сша #зеленский #украина #выборы
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