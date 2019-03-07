Политика

14:36 07.03.2019

ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

1 мин читать
ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины отменила решение о регистрации кандидатом в президенты по его заявлению заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 42.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Как сообщалось, 5 марта ЦИК отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

1 марта А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кроме того, кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу А.Гриценко.

Теги: #порошенко #кривонос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 07.03.2019
Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

15:42 07.03.2019
Тимошенко: Впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону

Тимошенко: Впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону

15:21 07.03.2019
Кандидат в президенты Добродомов анонсировал "важное решение" и пригласил журналистов в ЦИК

Кандидат в президенты Добродомов анонсировал "важное решение" и пригласил журналистов в ЦИК

15:11 07.03.2019
Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

14:25 07.03.2019
Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

14:23 07.03.2019
Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

14:13 07.03.2019
Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

13:52 07.03.2019
ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

13:50 07.03.2019
Гриценко и Садовый подписали соглашение о сотрудничестве

Гриценко и Садовый подписали соглашение о сотрудничестве

13:25 07.03.2019
На сегодня 6 партий подкупают избирателей "добрыми делами" – КИУ

На сегодня 6 партий подкупают избирателей "добрыми делами" – КИУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

ПОСЛЕДНЕЕ

Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

Гриценко и Садовый закрепили свою договоренность соглашением, в котором Гриценко обязуется "быть честным"

Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Новая редакция Трудового кодекса готова ко второму чтению, но не выносится на голосование из-за политического момента – Розенко

Новинский и Шенцев просят суд признать противоправными действия Парубия во время принятия изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Розенко призывает Раду поскорее принять закон, позволяющий запустить второй уровень пенсионной системы с 2020 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА