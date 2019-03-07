ЦИК отменила регистрацию кандидата Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины отменила решение о регистрации кандидатом в президенты по его заявлению заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 42.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Как сообщалось, 5 марта ЦИК отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

1 марта А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кроме того, кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу А.Гриценко.