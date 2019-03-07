Политика

13:39 07.03.2019

Гриценко и Садовый закрепили свою договоренность соглашением, в котором Гриценко обязуется "быть честным"

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Гриценко и Садовый закрепили свою договоренность соглашением, в котором Гриценко обязуется "быть честным"

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый подписали соглашение, которым закрепили достигнутую договоренность о поддержке А.Садовым кандидатуры А.Гриценко на выборах президента Украины.

В подписанном коротком документа говорится о том, что А.Садовый снимает свою кандидатуру на выборах в пользу А.Гриценко, а тот, в свою очередь, берет на себя обязательство "быть честным" (главный лозунг предвыборной кампании А.Гриценко – "Честных больше").

После подписания соглашения А.Гриценко отметил, что у него с А.Садовым достаточно длинная история взаимоотношений, совпадают базовые ценности и поэтому нет смысла детально расписывать это все в соглашении.

"Я понимаю, что мне теперь придется выполнять две президентские программы – свою и Андрея Ивановича Садового. И я это сделаю", - подчеркнул кандидат в президенты.

Как сообщалось, 4 марта А.Садовый подал в ЦИК аявление об отзыве своей кандидатуры после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу А. Гриценко. Центризбиркомом отменил свое решение о регистрации А.Садового кандидатом на пост президента.

Кроме того Дмитрий Гнап заявлял о намерении также снять кандидатуру в пользу А.Гриценко.

Теги: #садовый #гриценко
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