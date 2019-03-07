Политика

13:21 07.03.2019

Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

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Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.

"Мы хотим того же, что и украинский народ, так как это было высказано во время Революции Достоинства. Украинский народ тогда заявил – и я думаю и сейчас это актуально – что они хотят иметь выбор в пользу открытости, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институции в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались", - сказал Д.Хейл на пресс-конференции по результатам своего визита в Украину в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Украины в заявлении посла США в Украине Мари Йованович относительно необходимости замены главы САП Назара Холодницкого.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает заявление посла М.Йованович.

Теги: #хейл #сша #украина #антикоррупция
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Интерфакс-Украина
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