Политика

13:11 07.03.2019

Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

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Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает президенту Украины Петру Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

"Я впервые сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины – если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича с выборов президента и вычеркните его из бюллетеня", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг.

Теги: #тимошенко #порошенко #выборы
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Интерфакс-Украина
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