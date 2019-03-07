Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе своего визита в Украину провёл встречи с рядом ключевых кандидатов на президентский пост, включая шоумена Владимира Зеленского.

"Я имел честь встречаться с несколькими ведущими кандидатами в президенты, среди них был и Зеленский. Не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров. Но важно сказать то, что я говорил и на встречах с кандидатами, а именно, что США заинтересованы в демократичности избирательного процесса в Украине и именно украинский народ должен делать свои выводы", - сказал он на пресс-конференции по результатам своего визита в Украину в четверг в Киеве.

Д.Хэйл отметил, что выборы являются ключевыми для процесса демократии в Украине.

"США поддерживают народ Украины в этом демократичном процессе, а не какого-то конкретного кандидата", - подчеркнул он.

Дипломат также заверил, что США продолжат работу по развитию стратегических отношений с Украиной после выборов.