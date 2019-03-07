Новинский и Шенцев просят суд признать противоправными действия Парубия во время принятия изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

В Окружной административный суд Киева поступили иски от членов фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского и Дмитрия Шенцева к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию относительно его действий во время голосования за стратегический курс Украины на приобретение членства в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает пресс-служба суда, истцы просят суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Украины А.Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО, так как голосование прошло с нарушением регламента.

"Также истцы просят суд признать противоправной бездеятельность спикера парламента во время данного голосования касательно необеспечения работы Верховной Рады Украины, как коллегиального представительного органа, полномочия которого осуществляются общей деятельностью народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада 334 голосами утвердила в целом президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.