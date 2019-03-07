В кабинете министров Мэй опасаются провала нового голосования по Brexit

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента, сообщает в четверг газета The Daily Telegraph.

На Даунинг-стрит уже строят планы по третьему голосованию по Brexit, а Т.Мэй готовится выступить с просьбой к членам парламента о том, чтобы они поддержали сделку, отмечает газета.

Один из источников газеты в кабинете министров заявил, что сделка "наверняка" провалится в парламенте.

На прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку по Brexit с перевесом в 230 голосов. Советники Т.Мэй полагают, что, если в этот раз сделка не пройдет палату с перевесом менее чем в 60 голосов, то у Т.Мэй будут все шансы на победу в третьем голосовании. В то же время, отмечает газета, некоторые члены кабинета Т.Мэй полагают, что премьер проиграет голосование с перевесом в 100 голосов.

Шансы на то, что парламент в этот раз поддержит сделку Т.Мэй кажутся все менее вероятными после встречи генпрокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса и министра по Brexit Стивена Баркли с переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье. Дж.Кокс заявил, что в ходе "содержательных" переговоров, он сделал ЕС "несколько разумных предложений" по Brexit, но, по данным газеты, Брюссель эти предложения отверг.

Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас после переговоров сообщил, что, по мнению МюБарнье, переговоры проходят в конструктивной атмосфере, но остаются сложными, и соглашение пока не достигнуто.

Ожидается, что второе голосования по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то в среду пройдет голосование о том, готовы ли депутаты к выходу из ЕС без соглашения. В четверг пройдет голосование о переносе сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.