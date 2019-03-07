Политика

11:00 07.03.2019

Зеленский заявляет, что против него готовится несколько уголовных дел и провокации на территории "ЛНР"

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Зеленский заявляет, что против него готовится несколько уголовных дел и провокации на территории "ЛНР"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что против него готовятся провокации та территории "ЛНР" и ряд уголовных производств.

"Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала" – отмывание каких-то там денег. Третье – появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое – депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против меня", - сказал он в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Также шоумен допустил, что в ближайшее время появится уголовное дело против него, за то, что он "якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека".

В.Зеленский поблагодарил людей, которые ему помогают, а тем, кто распространяет фейки, заявил: "Мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ, ответ согласно закону".

Как сообщалось, 4 марта 2019 года полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты рассказал на крыше жилого дома.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки. "Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - написал министр в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Вместе с тем, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, прослушивающие устройства, которые нашли в офисе В.Зеленского - специального назначения.

В Службе безопасности Украины заявили, что проводят оперативно-технические мероприятия по ул.Белорусская, 26 в Киеве, но эти мероприятия никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.

Теги: #оос #зеленский #выборы
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