Политика

10:26 07.03.2019

Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

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Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом (David Hale), в ходе которой отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года, в том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества.

"Было отдельно обсуждены дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли. Отмечена необходимость дальнейшего усиления давления на Россию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, который целенаправленно подрывает международную стабильность и безопасность", - сообщает в четверг утром пресс-служба главы Украинского государства.

Кроме этого, президент Украины и замгоссекретаря США обсудили вопросы проведения выборов в Украине. "Была подчеркнута необходимость недопущения внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс и сохранения внутренней стабильности в стране", - говорится в информации.

П.Порошенко подчеркнул важную роль помощи со стороны США для успешной имплементации реформ и укрепления обороноспособности Украины, которая продолжает двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции.

Заместитель государственного секретаря передал приветствие от государственного секретаря США Майка Помпео, отметил "значительный прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии" и заверил П.Прошенко в неизменной поддержке Украины со стороны США.

Теги: #черное_море #порошенко #хейл #россия #азовское_море
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