Политика

09:28 07.03.2019

Посол Украины в США призвал руководство Google исправить в Google Maps некорректное изображение территории Крыма как части РФ

2 мин читать
Посол Украины в США призвал руководство Google исправить в Google Maps некорректное изображение территории Крыма как части РФ

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах сервиса "Google Maps".

"В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыма на картах", - сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, В.Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на "Google Maps", абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН: "В частности, в Крымской декларации госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым".

Посол также отметил продолжение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Украинский дипломат также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной ассамблеи, в частности "Территориальная целостность Украины", "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", четко определяет статус Крыма как территории Украины.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн. Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позиции Соединенных Штатов", - подытожили в украинском посольстве.

Теги: #сша #россия #чалый #украина #крым #google
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 07.03.2019
Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

10:11 07.03.2019
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

08:47 07.03.2019
ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней из участковых в окружные комиссии после подсчета голосов на выборах

ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней из участковых в окружные комиссии после подсчета голосов на выборах

08:37 07.03.2019
Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США

Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США

08:27 07.03.2019
В четверг днем частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в Киеве

В четверг днем частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в Киеве

07:57 07.03.2019
Запорожская АЭС вывела блок №4 в плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №4 в плановый ремонт

07:45 07.03.2019
США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

07:23 07.03.2019
Боевики выпустили более 120 снарядов и мин по позициям ВСУ, без потерь

Боевики выпустили более 120 снарядов и мин по позициям ВСУ, без потерь

07:10 07.03.2019
Huawei подала в суд на американское правительство за запрет государственным учреждениям использовать ее оборудование

Huawei подала в суд на американское правительство за запрет государственным учреждениям использовать ее оборудование

07:00 07.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Итоги КИУ по наблюдению за избирательной кампанией"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Итоги КИУ по наблюдению за избирательной кампанией"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко и Хейл обсудили дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях

ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней из участковых в окружные комиссии после подсчета голосов на выборах

Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

СНБО поручил Кабмину рассмотреть возможность создания органа власти по реализации госполитики в сфере ОПК

СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Порошенко и Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных – посольство США

Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

ЦИК обратилась к СБУ и полиции из-за информации о возможном неправомерном использовании общественными организациями статуса наблюдателей на выборах

Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

СНБО поручил Кабмину рассмотреть возможность создания органа власти по реализации госполитики в сфере ОПК

СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов

Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

Порошенко выступает за изменения в законодательство для большей открытости гособоронзаказа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА