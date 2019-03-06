Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Шестой апелляционный административный суд назначил на 7 марта рассмотрение иска кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко действующему главе государства, кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, он просит суд признать предвыборной агитацией информацию в виде 74 фотографий о рабочей поездке П.Порошенко 2 марта в Одесскую область, размещенную на официальном сайте президента.

А.Гриценко просит суд обязать П.Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

Кроме того, А.Гриценко подал в указанный суд еще два аналогичных иска, которые касаются размещенной видеозаписи с рабочей поездки П.Порошенко 1 марта в Донецкую область под названием "Глава государства: Есть факты – в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию" и фоторепортажа об этой же поездке в количестве 56 фотографий.