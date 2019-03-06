Политика

21:24 06.03.2019

Порошенко и Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных – посольство США

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Порошенко и Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных – посольство США

Президент Украины Петр Порошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) обсудили перспективы освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей.

"Американские и Европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с президентом", - сообщает посольство США в Украине на странице в микроблоге Твиттер в среду.

Теги: #сша #порошенко #хейл #моряки
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