Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

Уполномоченный представитель в ЦИК кандидата на пост президента, нардепа и основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко обратился в Шевченковский райсуд Киева с оском о признании незаконной бездеятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) по неразмещению агитационного видеоролика кандидата и об обязательстве разместить его в эфире телеканала "UА:Перший".

Согласно размещенному в среду вечером на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщению, "видеоролик кандидата в президенты Юрия Бойко был запрещен к показу на "UА:Перший" из-за фразы: "президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза".

При этом, говорится в сообщении, НОТУ является государственной телерадиокомпанией, "соответственно, незаконный отказ имеет все признаки политической цензуры".

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" пишут, что представители канала в процессе переговоров предложили данные фразы вырезать или заменить, поскольку, по их мнению, эти данные не являются достоверными, несмотря на предоставленные им доказательства данной информации.

"Сравнение деклараций президента Украины на начало 2018г и начало 2019г демонстрирует, что его доходы увеличились в 82 раза. О том, что минимальная пенсия с $118 в конце 2013 года сократилась до $60 в начале 2019 года, знает вся страна. И знают сами пенсионеры, для которых это не просто слова, а путь в нищету" – говорится в сообщении.

Помимо этого, говорится в информации, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Павленко призвал провести заседание комитета с обязательным присутствием на нем председателя правления НОТУ Зураба Аласании.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отмечают, что "UА:Перший" - единственный телеканал, "который без всяких на то оснований не разместил его (видеоролик – ИФ) в эфире", поскольку он демонстрируется на других телеканалах.

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