ЦИК обратилась к СБУ и полиции из-за информации о возможном неправомерном использовании общественными организациями статуса наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в среду приняла постановление, в котором обратилась к Службе безопасности Украины и Нацполиции с призывом проверить информацию о возможных намерениях некоторых общественных организаций использовать статус официальных наблюдателей на выборах президента Украины в непредусмотренный законодательством способ, а также предпринять меры по недопущению таких действий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение о принятии обращения "Об обращении о необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019г" принято в связи с тем, что в ЦИК "поступает информация о возможных намерениях использования статуса официальных наблюдателей от общественных организаций во время очередных выборов президента Украины в целях и способами, не предусмотренными законодательством Украины о выборах президента".

Так, рассказывают в пресс-службе, в Комиссию поступило обращение общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по проверке деятельности общественных организаций, которым ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время выборов президента со ссылкой на имеющуюся у них информацию о том, что "некоторые из таких общественных организаций причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, осуществления ими деятельности, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, а также организации и поддержки террористической деятельности в Украине".

Также, добавляют в ЦИК, в средствах массовой информации распространяются сообщения о возможности применения официальными наблюдателями от общественных организаций силы в случае выявления, по их мнению, нарушений закона во время выборов президента Украины.

"В частности, на сайте "Радио Свобода" размещена статья под названием "Наблюдатели от "Нацдружин" на участках могут действовать силой, если будут фальсификации - спикер", - говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их в целях, не связанных с наблюдением за выборами.

"Таким образом Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении, средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований - принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019г в части данного вопроса", - рассказали в Центризбиркоме.