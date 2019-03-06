СНБО поручил Кабмину рассмотреть возможность создания органа власти по реализации госполитики в сфере ОПК

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров рассмотреть возможность создания центрального органа исполнительной власти по реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в сфере ОПК.

Как сообщает пресс-служба СНБО, по результатам заседания Совета в среду Кабмину поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью государственного концерна "Укроборонпром", и привлечь специалистов из стран НАТО к работе наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

"Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере", - сказано в сообщении.

Кроме того, СНБО поручил инициировать внесение изменений в закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности госзакупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащую признаки государственной тайны.

"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК.

А.Турчинов отметил, что СНБО на своем заседании рассмотрел вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.

По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из Украины.

"С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышения прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей", - сказал А.Турчинов.