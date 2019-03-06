Политика

19:27 06.03.2019

СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов

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СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов", - приводит слова А.Турчинова пресс-служба СНБО в среду вечером.

Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований (ГБР) "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".

Ранее в среду, открывая заседание СНБО, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

"В соответствии с законом О национальной безопасности, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. И тут я буду просить помощи правительства, и это должна быть абсолютно прозрачная, обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества (ревизия – ИФ)", - сказал президент.

Теги: #укроборонпром #снбо #эксперты
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