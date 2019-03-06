Политика

19:15 06.03.2019

Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

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Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

Против неамериканских финансовых организаций при оказании ими поддержки правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут введены санкции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду.

"Соединенные Штаты уведомляют иностранные финансовые институты, что они столкнутся с санкциями за помощь в нелегальных транзакциях, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированному окружению", - говорится в заявлении Дж.Болтона.

"Мы не позволим Мадуро красть богатства народа Венесуэлы", - отмечается в документе.

Дж.Болтон также напомнил о поддержке США самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и Национальной Ассамблеи Венесуэлы с их инициативами по передаче власти в этой стране.

Теги: #венесуэла #сша #санкции
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