Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

Против неамериканских финансовых организаций при оказании ими поддержки правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут введены санкции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду.

"Соединенные Штаты уведомляют иностранные финансовые институты, что они столкнутся с санкциями за помощь в нелегальных транзакциях, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированному окружению", - говорится в заявлении Дж.Болтона.

"Мы не позволим Мадуро красть богатства народа Венесуэлы", - отмечается в документе.

Дж.Болтон также напомнил о поддержке США самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и Национальной Ассамблеи Венесуэлы с их инициативами по передаче власти в этой стране.