Порошенко выступает за изменения в законодательство для большей открытости гособоронзаказа

Президент Украины Петр Порошенко выступает за изменения в законодательство для устранения чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа.

"Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для избежания чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Президент отметил, что уже обсудил этот вопрос с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Закупки старого, преимущественно советского, оружия, запчастей, боеприпасов к нему, также могут быть преимущественно открытыми", - сказал он.

Глава государства потребовал обеспечить широкое применение конкурентных процедур в закупках вооружения.