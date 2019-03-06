Украина считает оправданным выход США из ДРСМД ввиду с ситуацией с безопасностью на континенте и в мире – Порошенко

Украина с пониманием отнеслась к решению Соединенных Штатов Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) ввиду сложившейся в настоящее время ситуации с безопасностью на европейском континенте и в мире, считает этот шаг Вашингтона оправданным, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина, как известно, с пониманием отнеслась к решению наших партнеров – США, - о выходе из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия. Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.