Замгоссекретаря США Хейл выступает за принятие новой нормы УК Украины о незаконном обогащении

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом (David Hale).

"Встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Обсудили ход реформ, укрепление торговых связей и энергетические вопросы. Отдельная тема - продолжение и усиление санкций против агрессора", - написал В.Гройсман в микроблоге в Твиттере.

В свою очередь, посольство США в Украине в Твиттере сообщило о данной встрече, указав, в частности, что Д.Хейл заверил в приверженности США суверенитету Украины "перед лицом российской агрессии".

"Принятие Украиной западных ценностей, включая антикоррупционную реформу, частью которой является принятие нового закона о незаконном обогащении и финансировании аудита "Укроборонпрома", является правильным путем для процветания и демократии", - говорится в сообщении посольства.