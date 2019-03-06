"Наш край": После субсидий власть должна ввести монетизацию льгот

Партия "Наш край" призвала власть распространить программу монетизации субсидий на льготы, заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

"Хочу напомнить, что монетизация субсидий и, шире, всех льгот является одним из программных требований нашей партии. Наконец власть к нам прислушалась, и по инициативе президента Порошенко правительство с 1 марта начало выдачу субсидии в монетизированном виде. Мы поддерживаем эту социальную инициативу власти и надеемся, что после субсидий монетизация будет распространена и на льготы", – отметил С.Шахов.

Также народный депутат призвал власть сделать все, чтобы граждане получили субсидию вовремя и комфортно.

"Партия обращает внимание на риски образования очередей за деньгами и требует от правительства сделать все, чтобы граждане получили субсидию вовремя и удобно, без очередей и лишних хлопот", - отметил депутат.

Вместе с тем, он призвал власть на этом не останавливаться и в дальнейшем внедрять реформы в интересах людей. "Мы призываем власть сделать монетизацию субсидий и льгот постоянным социальным инструментом поддержки граждан, и усилить это направление после выборов", – резюмировал С.Шахов.