Политика

12:22 06.03.2019

Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

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Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о введении "азовского пакета" санкций против РФ за акт вооруженной агрессии в отношении украинских моряков и кораблей в Черном море и районе Керченского пролива, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - написал П.Порошенко на странице в Фейсбуке в среду.

Глава государства выразил благодарность за поддержку его инициативы, солидарность и единство с украинским народом в отпоре российскому агрессору.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья. В ближайшее время планирую посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО", - сообщил президент.

Как сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) дипломатический источник в институтах ЕС, постпреды стран ЕС на заседании своего комитета (Coreper) в среду в Брюсселе согласовали список из 8 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к событиям в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Теги: #ес #порошенко #азовское_море #санкции_против_рф
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