Политика

18:31 05.03.2019

ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

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ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник 19 официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств составило 418 человек.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: одного - от Международного Республиканского Института (МРИ), 15 - от Всемирного конгресса украинцев, 3 - от международной неправительственной организации "CANADEM"", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Таким образом, по состоянию на 5 марта Центризбирком зарегистрировал 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

Кроме того, рассмотрев соответствующее представление, ЦИК зарегистрировала двух официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на выборах президента Украины в заграничном избирательном округе. Всего на 5 марта Центризбирком зарегистрировал 30 официальных наблюдателей от 2 общественных организаций на выборах главы Украинского государства в заграничном избирательном округе.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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