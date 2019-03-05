Политика

16:56 05.03.2019

Многие идеи Макрона о будущем ЕС - не новые и уже реализуются - представитель Еврокомиссии

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Многие идеи Макрона о будущем ЕС - не новые и уже реализуются - представитель Еврокомиссии

В Еврокомиссии (ЕК) одобряют недавние предложения президента Франции Эмманюэля Макрона относительно будущего ЕС, однако председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и его команда с 2014 года работают над "европейским ренессансом", заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"И в течение всего этого периода они гордились возможностью получать поддержку Франции и Эмманюэля Макрона. Председатель и его комиссия приветствуют значительный вклад президента Макрона в европейские дебаты, как и его твердые обязательства определять и решать задачи общеевропейского значения", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать от имени ЕК инициативу Э.Макрона по обустройству будущего объединенной Европы.

"Мы хотели бы здесь напомнить, что многие представленные президентом (Франции - ИФ) предложения соответствуют уже существующим или уже предложенным этой комиссией проектам, которые она реализует", - отметил М.Схинас.

Он перечислил ряд предложений, содержащихся в инициативе Э.Макрона, которые уже реализует ЕК. В частности, речь идет о создании европейского корпуса пограничников и береговой охраны, усилении европейского офиса по предоставлению убежища, создании агентства по продовольственной безопасности, создании европейского совета по инновациям, шаги в области политики обороны и безопасности с утверждением соответствующих инструментов и финансирования.

"То же самое касается, и я уже об этом сегодня заявлял, фильтрации иностранных стратегических инвестиций. И то же самое касается мер, гарантирующих, чтобы выборы проходили без иностранного вмешательства и при полном уважении защиты данных и транспарентности, как, например, наше предложение от прошлого года об обязательной прозрачности финансирования политических партий. И это касается обязанности удалять контент террористического характера из Интернета", - напомнил пресс-секретарь ЕК.

"За "европейский ренессанс" Франция и комиссия ведут совместный бой", - резюмировал М.Схинас.

Как сообщалось Э.Макрон в своей европейской инициативе для обсуждения, которую во вторник опубликовали в 28 странах ЕС, призвал к сильной и единой Европе.

Глава французского государства предлагает ряд основополагающих идей для будущего Европы. Эти идеи концентрируются вокруг трех тем: "Защищать нашу свободу", "Защищать наш континент", "Обрести дух прогресса".

Как полагает автор, эти идеи должны позволить обеспечить "ренессанс Европы" и помешать "националистической замкнутости, которая ничего не предлагает".

Теги: #ес #еврокомиссия #макрон #схинас
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